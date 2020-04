Lautaro-Barça, l’affare si complica. Le contropartite non soddisfano l’Inter

L’esplosione di Lautaro Martinez in questa stagione ha catturato gli occhi di parecchi top club europei. Tra questi anche il Barcellona che non ha mai smesso di fare una corte sfrenata all’attaccante argentino. El Toro sarà sicuramente uno dei protagonisti della finestra estiva di mercato anche se il vicepresidente nerazzurro Zanetti ha dichiarato che il giocatore rimarrà a Milano ancora a lungo.

NODI NELL’AFFARE – Nel frattempo il Barcellona è la squadra che più ha dimostrato interesse nei confronti dell’attaccante. Da luglio Martinez sarà “protetto” da un clausola rescissoria da 111 milioni, una cifra che il Barcellona vorrebbe abbassare con delle contropartite tecniche. Secondo quanto raccolto però da Sky Sport i giocatori proposti al club nerazzurro non soddisfano per nulla le necessità dell’Inter. Inoltre, alcuni giocatori blaugrana non vorrebbero lasciare la Spagna. Insomma, al Barça sembra non resti altra strada se non quella di versare nelle casse nerazzurre l’intero importo della clausola.