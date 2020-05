Lautaro-Barcellona, il presidente del Racing: “Firma vicina”

Il possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona è il leitmotiv che accompagna il mercato da quest’inverno. In Spagna sono abbastanza sicuri del buon esito dell’affare, anche se non è ancora chiaro se il Barcellona pagherà la clausola interamente oppure offrirà delle contropartite dall’Inter.

Firma vicina

Ad alimentare le voci sul suo approdo in blaugrana è il presidente del Racing di Avellaneda, squadra in cui l’Inter ha prelevato l’argentino: “Ho la sensazione che la firma di Lautaro per il Barça sia vicina alla fumata bianca, anche se non ho parlato con lui ultimamente. Qualunque sia la cifra, sarà benvenuta Quando abbiamo venduto Lautaro all’Inter abbiamo previsto di trattenere una percentuale su una futura rivendita. Abbiamo scelto di scommettere sul futuro, senza sapere se e quando sarebbe successo”. Queste le sue parole a Radio La Plata.