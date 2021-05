Lautaro e la scommessa: “Dopo lo scudetto, ecco il tatuaggio”

L'attaccante argentino ha conquistato il suo primo trofeo in Italia

L'Inter si gode il meritato trionfo dopo una cavalcata perfetta in campionato. I nerazzurri si sono laureati campioni d'Italia con quattro turni d'anticipo mostrando un dominio totale. Tra i protagonisti indiscussi di questo scudetto c'è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha parlato di questi ultimi giorni festosi ai microfoni di InterTV: "Ho festeggiato lo scudetto a casa con la mia famiglia e con una videochiamata in Argentina. Faccio una dedica speciale a tutti perché tutti in allenamento ti fanno diventare migliore. Siamo contenti perché abbiamo raggiunto un grande risultato, difficile da ottenere. Sensi è stato il primo a scrivere nella chat di squadra alla fine di Sassuolo-Atalanta, poi abbiamo scritto tutti".