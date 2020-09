Lautaro e Lukaku sono già in forma: l’Inter schianta il Lugano 5-0

L’Inter mostra subito i muscoli. I nerazzurri si impongono nettamente contro il Lugano in amichevole. La squadra di Antonio Conte rifila ben 5 gol agli svizzeri, lasciando intravedere anche segnali importanti di crescita collettiva. Arrivano conferme dall’intesa tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, apparsi subito a loro agio. Bene anche Romelu Lukaku, entrato nella ripresa.

LA GARA

L’incontro si sblocca dopo solamente 3 minuti. Ci pensa Dalbert, che vince un rimpallo e capitalizza nel migliore dei modi l’assisti di Hakimi. Verso la mezz’ora l’Inter dilaga: al 32′ ci pensa Kecskes a trafiggere il proprio portiere provocando un autogol, mentre un minuto dopo si sblocca Lautaro, bravo a trovare il gol al termine di un bel fraseggio con Sanchez. Al 43′ arriva il bis del Toro: Sanchez lo lancia davanti al portiere e l’argentino non ha problemi a dribblare l’estremo difensore e a segnare a porta sguarnita. Nella ripresa girandola di cambi, ma non cambia la sostanza. Lukaku, entrato da poco, si procura un rigore e lo trasforma per il 5-0 finale.

