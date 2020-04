Lautaro Martinez e il futuro, l’agente del giocatore svela tutto

Lautaro Martinez è sempre più vicino al Barcellona. Il classe 1997 grazie ad un’annata straordinaria all’Inter ha letteralmente fatto innamorare la dirigenza blaugrana che ha fatto di tutto per averlo. Sforzi che sembrerebbero premiati, considerate le parole dell’agente del giocatore.

BARÇA SI’ – Durante un’intervista rilasciata Fox Sports Sergio Zarate ha parlato così del futuro del suo assistito: “Lautaro adesso gioca nell’Inter ma credetemi, sicuramente andrà a giocare in Spagna. Lui al Barcellona? C’è una grande possibilità che questo possa accadere. E’ un grande giocatore, che non ha limiti. Alla fine deciderà il giocatore, ma il fatto che ci sia Lionel Messi può far sì che lui desideri di andare a giocare al fianco del più grande di tutti. Zanetti ha detto che l’Inter vuole tenerlo? L’Inter può volere tutto ciò che vuole, ma chi comanda, come sempre, è il mercato. E i giganti d’Europa, quando vogliono un giocatore, fanno di tutto per ottenerlo”.