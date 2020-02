Lautaro Martinez, il fratello rivela: “Poteva diventare un giocatore di basket”

Vi immaginate Lautaro Martinez con una palla a spicchi sotto il braccio? In molti, soprattutto i tifosi nerazzurri credo farebbero fatica. “El Toro” però nutre una grande passione per il basket. A rivelarlo è il fratello Jano Martinez che a Infobae ha rivelato: “Quando eravamo a Bahia con la famiglia, giocavamo sempre a basket 2 contro 2 nel campo di Villa Mitre: io e nostro padre contro Alan e Lautaro. Lautaro è un portatore di palla, una guardia… Ai tempi, quando aveva 15 anni, stava per scegliere il basket il giorno in cui mio padre gli chiese di scegliere uno sport. Però era già forte a giocare a calcio”.

Sempre Jano ha poi parlato del rapporto che ha con il fratello: “Sono orgoglioso. So che in molti mi conoscono come il fratello di, ma resto tranquillo facendo il mio cammino e godendomi quello di mio fratello. Ci parlo ogni giorno, mi dice di restare me stesso”.