Lautaro Martinez, le parole del suo agente riguardo il futuro

Dopo le continue voci riguardo all’interessamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, ora la situazione sembra essere cambiata. Il club catalano ha dichiarato qualche settimana fa di aver sospeso i contatti con la società nerazzurra per l’attaccante, forse a causa dell’alto prezzo del cartellino.

FUTURO LAUTARO, PARLA L’AGENTE

El Toro rimarrà dunque agli ordini di Antonio Conte per la prossima stagione, come confermato dall’agente del calciatore: “Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha fatto un’ottima stagione, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. È sempre stato un giocatore molto completo. Da ragazzino faceva molte scivolate e commetteva falli inutili, ma crescendo ha imparato molto. In adolescenza ha acquisito le virtù che ha oggi”. Queste le sue parole a La Figura de la Cancha.