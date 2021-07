Lautaro Martinez, l’intervento dello psicologo per… prendere meno cartellini

Il racconto del Toro riguardo il suo carattere "fumantino"...

Come dichiarato dal diretto interessato nel corso di un'intervista riportata anche da TMW e da AS, Lautaro Martinez si è affidato ad uno psicologo per placare certi eccessi: "Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest'anno ho provato sensazioni che non conoscevo. Mi sento molto felice e soddisfatto della mia carriera. Tutto quello che faccio all'Inter mi aiuta a far bene con la Nazionale. Fisicamente sono migliorato parecchio: mi sono preparato con attenzione, seguito anche da un nutrizionista, e ho raggiunto un livello di forma altissimo. È stato più complicato lavorare sulla testa: diventare padre mi ha permesso di maturare in tante cose extra calcio, ma mi sono fatto aiutare anche da alcuni psicologi per non protestare e collezionare meno cartellini gialli. Dalle statistiche delle ammonizioni si vede che sono cresciuto", le parole del bomber nerazzurro.