Lautaro stravede per Conte: “Gli sarò per sempre grato”

L’Inter venerdì vivrà la serata più importante da dieci anni a questa parte. I nerazzurri tornano a giocarsi una finale europea dopo la finale di Champions vinta contro il Bayern Monaco e lo faranno contro il Siviglia.

LAUTARO SU CONTE: “GLI SARÒ SEMPRE GRATO”

Nel finale di stagione l’Inter può contare sulla straordinaria forma fisica di Lautaro Martinez che durante un’intervista rilasciata alla Uefa ha elogiato Antonio Conte: “Gli sarò sempre grato perché appena è arrivato all’Inter mi ha chiamato, quando ero in vacanza dopo la Copa América. È un allenatore che si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Mi ha aiutato a cambiare anche la mia mentalità – non solo io, ma tutto il gruppo – e questo è molto importante per noi dell’Inter. Speriamo di poter continuare su questa strada”.