L’autocritica di Pastore: “Non ho mai avuto la mentalità giusta”

La carriera di Javier Pastore avrebbe potuto avere sicuramente un’altra piega se solo gli infortuni gli avessero dato tregua. L’ex fantasista di Palermo e PSG si trova ora alla Roma dove sembra aver trovato l’ambiente ideale. Le prestazioni dell’argentino non è erano state negative ed ora alla ripresa, Pastore dovrà farsi trovare pronto.

Pastore si racconta

Nell’attesa di ritornare in campo, il giocatore giallorosso si è raccontato ai microfoni di Tyc Sports affermando che gli infortuni non sono stati gli unici ostacoli della sua carriera: “Non ho mai avuto la mentalità per essere il numero uno. Gioco al calcio come l’ho sempre fatto quando ero bambino, pensando a divertirmi. Quando sono andato a Parigi venivo da un anno molto positivo al Palermo, ero un leader dentro il campo. Quando sono arrivati giocatori come Ibra, che si è preso tante responsabilità all’interno del gruppo ed era la stessa, non ho messo di giocare però ho smesso di giocare da stella. Ho sempre avuto l’idea di voler vivere, però non ho mai pensato di essere il migliore al mondo”.