Lavarsi le mani a ritmo di…coro. L’idea della Roma contro il Coronavirus

Migliaia di esperti in questi giorni ci hanno raccomandato di lavarci le mani. Addirittura mostrando il metodo più efficace e la durata ideale. L’espandersi del Covid-19 è sotto gli occhi di tutti ed è fondamentale che le persone recepiscano il messaggio. Anche la Roma ha voluto dare il suo contributo con un metodo simpatico e soprattutto molto utile.

A RITMO DI CORO – Sull’account Twitter ufficiale, la Roma ha pubblicato un video che illustra il modo più efficace di lavarsi le mani e sotto ogni immagine è stato aggiunto il testo di un….coro. Sì, avete capito bene. Il club giallorosso ha voluto sensibilizzare così la tifoseria romana. Sopra il video la didascalia che recita: “Visto che per un po’ di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un’altra occasione per utilizzarlo“.