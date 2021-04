Lavezzi e l’addio al Napoli: “Avevo bisogno di prendere aria”

Il Pocho ritorna sull'addio al Napoli al termine della stagione 2011/12

Un fantasista argentino a Napoli non può non rievocare ricordi e paragoni importanti. Ezequiel Lavezzi ha scelto la squadra azzurra per tentare l'avventura nel campionato italiano. Arrivato nel 2007, è rimasto per cinque stagioni con i partenopei, lasciando un segno importantissimo. Lo dicono i numeri, con 38 reti in 156 presenze. Lo certifica anche la Coppa Italia 2011/12, vinta contro la Juventus nell'anno dell'addio.