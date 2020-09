Laxalt lancia il Milan: “Stiamo migliorando, facciamoci trovare pronti”

Buona la prima per il Milan. I rossoneri sono tornati in campo per un’amichevole contro il Novara, imponendosi in rimonta per 4-2. Un buon test che ha messo in evidenza pro e contro della squadra di Stefano Pioli a questo punto dell’anno. Ci sono molti aspetti su cui lavorare, ma il Diavolo sembra in buona condizione.

MIGLIORAMENTI

Diego Laxalt ha commentato il momento della sua squadra ai microfoni di MilanTV: “Stiamo migliorando. Queste partite servono per mettere ritmo nelle gambe. Siamo contenti per la vittoria ma queste partite servono per completare la preparazione. E’ sempre bello segnare, anche nelle partite amichevoli. Conta tanto per la fiducia. Ora serve a pensare alle prossime partite e agli impegni ufficiali, dove dovremo farci trovare pronti. Abbiamo guardato prima della partita. Bisogna prepararsi bene per questo campionato che sarà tosto. La sfide europee saranno i primi impegni e i primi obbiettivi stagionali. Dovremo lavorare bene, giorno dopo giorno”.

MELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL