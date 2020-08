Lazaro, messaggio all’Inter: “Stavo bene, poi l’infortunio ha cambiato tutto”

L’Inter saluta per il momento Valentino Lazaro. Il terzino austriaco lascia i nerazzurri con la formula del prestito e si accasa al Borussia Monchengladbach. Per il giocatore c’è la speranza di trovare più continuità dopo le complicate avventure con il club italiano e con il Newcastle.

RIVELAZIONE

Lo stesso Lazaro si è raccontato ai canali del club tedesco: “Sono molto contento che ora sia tutto ufficiale e che finalmente posso allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra. Purtroppo ci sono voluti alcuni giorni per chiarire le ultime formalità del trasferimento. Lainer? Andiamo molto d’accordo sia dentro che fuori dal campo. Ovviamente è molto più facile entrare in un nuovo club se conosci qualcuno come ci conosciamo io e lui. Rispetto a lui sono un giocatore più offensivo, ma se serve faccio anche il terzino. L’interesse del ‘Gladbach lo scorso anno si era verificato già nell’estate scorsa. Sono arrivato all’Inter con grandi ambizioni. Inizialmente andava tutto bene, poi ho subito un infortunio muscolare e sono scivolato via dall’undici base. Anche le prime partite a Newcastle sono andate molto bene, ma poi è arrivata la pausa per il Covid-19. È cambiato molto dopo quel momento, perché il club ha deciso di non farmi più giocare. È stato molto triste per me non essere più impiegato. Anche quando ero a Berlino, ho seguito con interesse il calcio del ‘Gladbach. Apprezzo molto il modo in cui giocano a calcio e sono rimasto particolarmente colpito dalla stagione passata. Quando si è presentata di nuovo l’opportunità di trasferirmi qui, la decisione non è stata difficile per me. Non è un segreto che conosco bene il sistema di gioco del Borussia e mi piace molto”.