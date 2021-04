Lazio, Acerbi: “possiamo puntare alla Champions. Agli Europei faremo grandi cose”

In una lunga intervista il difensore ha parlato di alcuni passaggi della sua vita personale, fino ad arrivare agli obiettivi di Lazio e Nazionale

Il capitano e centrale difensivo della Lazio Francesco Acerbi ha concesso un'intervista a Sky Sport a margine della presentazione del libro " Campione dello sport e psicanalisi" di Paolo Franchini. Questo uno stralcio delle sue parole: "Arrivato al Milan ho avuto un calo mentale per la morte del mio papà. Dopo la malattia e durante ti confronti con altre persone che non stanno bene e che stanno peggio di te e capisci che ci sono cose più importanti nella vita. Cerchi di dare una mano finché puoi. Lo senti dentro te stesso quando vuoi fare qualcosa di importante. Con la malattia ti si apre il cervello. La mia maturazione è scattata nel momento in cui ho cercato un aiuto nel professor Franchini. Ho fatto un percorso per conoscermi meglio, poi c'erano le possibilità di andare alla Lazio. L’ambizione ce l’avevo, ma mancava la convinzione di potercela fare ed essere all’altezza. Avevo molte richieste anche allettanti, volevo andare, ma rifiutavo. La Lazio invece l'ho voluta a tutti i costi".

"Abbiamo fatto un grande percorso in Champions, normale che le energie mentali e fisiche vengano meno giocando tanto e spesso. Adesso ci siamo raggruppati, non possiamo più sbagliare, le energie ci sono. Ci sono più giorni di allenamento e di riposo e la condizione atletica migliora. La voglia che questo gruppo ha sempre dimostrato è di poter vincere con qualsiasi squadra. Questo è un gruppo fantastico, ha giocatori importanti e stiamo facendo un gran lavoro. Complimenti a Marusic che sta facendo ottime cose da difensore di destra, ma a tutti perché quando devi inseguire e non puoi sbagliare ti metti in riga. Immobile? Deve stare tranquillo, ha fatto la storia della Lazio, anzi è la Lazio. È normale che uno così non facendo gol si sente molte responsabilità addosso e si incavola con se stesso. Si danna l’anima per noi, dà un apporto prezioso con i suoi movimenti. L’attaccante vive per il gol, li ha sempre fatti e li farà. Milinkovic è una risorsa, butti una palla in area e lui con la sua fisicità riesce a stoppare la palla di petto in mezzo all’area, non è da tutti".