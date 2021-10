Lazio, Anderson: “Sarri mi ha dato fiducia e sono felice del suo lavoro”

Felipe Anderson racconta come sta procedendo il lavoro insieme a Maurizio Sarri

La Lazio prova a trovare continuità dopo la vittoria ottenuta ai danni dell'Inter. Ci spera il tecnico Maurizio Sarri, con la squadra che a tratti sembra seguire fedelmente il suo credo calcistico. Qualche conferma a riguardo arriva da parte di Felipe Anderson. L'esterno offensivo interviene in conferenza stampa: "Il mister mi sta dando fiducia e sono soddisfatto dell'impiego che mi sta riservando. Sto lavorando tranquillo e consapevole dei miei mezzi, so di poter fare grandi cose. Voglio continuare così, anche se il rendimento della squadra rimane più importante. Noi qui diciamo che il gruppo è una famiglia, si vede anche in campo, quando uno sta male gli stanno tutti vicini. Sono fiero di far parte di questa Lazio".