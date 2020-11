Lazio, Andrea Cannavaro figlio di Fabio nell’Under 17

La Lazio accoglie Andrea Cannavaro figlio dell’ex capitano dell’Italia e del Napoli Paolo. Dopo Fabio e Paolo, la dinastia dei Cannavaro si arricchisce di un altro potenziale campione. Andrea Cannavaro è stato ingaggiato dall’Under 17 della Lazio. E’ stato lo stesso club biancoceleste ad annunciarlo sul proprio sito: “Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l’esperienza vissuta in Cina al Guangzhou Evergrande Taobao F.C.. Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verra’ inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni”.