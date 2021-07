Lazio, arriva kit away 2021-22: “Domina il bianco”. Le immagini della maglia

Presentata la maglia da trasferta

La maglia “Away” è bianca a girocollo con, nella parte anteriore alta e sulle maniche, un’ampia banda orizzontale in blu navy e appena sotto una banda più piccola in celeste, entrambe in stampa sublimatica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO, mentre nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma della S.S.Lazio. I pantaloncini sono in blu navy, così come i calzettoni che hanno, centralmente, due righe orizzontali celeste e bianca. Frontalmente è presente il Macron Hero, sul polpaccio, in bianco, la scritta S.S.LAZIO. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco-Micromesh rendono il capo leggero e altamente traspirante.