Lazio, arriva Sarri. Lotito: “Il tecnico che tifosi e squadra meritano”

L'ex Napoli e Juventus prova a continuare l'ottimo lavoro di Inzaghi

In casa Lazio è tempo di presentare il nuovo allenatore. Maurizio Sarri è la risposta all'addio di Simone Inzaghi verso l'Inter e all'arrivo di José Mourinho ai rivali storici della Roma. Ora c'è grande curiosità per capire se e come l'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus saprà guidare i biancocelesti verso traguardi importanti, ripetendo anche gli ottimi risultati della gestione di Inzaghi. La formazione prenderà parte alla prossima Europa League, competizione vinta dall'allenatore nel 2019, alla guida dei Blues.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato l'arrivo di Sarri attraverso una breve nota sul sito ufficiale del club: "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere". Ora tra i biancocelesti cresce l'attesa per la presentazione del nuovo allenatore.