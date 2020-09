Lazio-Atalanta diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Atalanta si gioca questa sera mercoledì 30 settembre alle 20.45 per il recupero della prima giornata di Serie A. Dopo aver già disputato una partita in campionato, rispettivamente contro Cagliari e Torino, entrambe terminate con una vittoria, i biancocelesti e i nerazzurri si sfidano in un big match davvero emozionante.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

La squadra di Inzaghi cerca conferme d’alta classifica. Per l’occasione ci sarà Strakosha in porta. Patric, Acerbi e Radu in difesa. Lazzari e Marusic sulle corsie esterne. Lucas Leiva e Milinkovic Savic in mezzo. Luis Alberto a sostegno di Immobile e Correa.

L’Atalanta risponde con Sportiello tra i pali. Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Hateboer e Gosens agli esterni, De Roon e Freuler in mezzo. A sostegno di Duvan Zapata, capitan Papu Gomez e il givoane Malinovskiy.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky, e precisamente potrà essere vista su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al canale numero 251 del satellite.

Si tratta del big match della prima giornata di campionato e gli abbonati potranno assistervi anche tramite la diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Ma le alternative per vedere Lazio-Atalanta non sono ancora finite.

Infatti, esiste un’ulteriore opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che consente di vedere le gare di Serie A e tanti altri eventi semplicemente acquistando uno dei pacchetti dedicati.

