Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali

Tre punti per conquistare la vetta della classifica e provare a mettere pressione a Juventus e Inter, ferme in questo turno per la decisione della Lega Calcio. Questo è l’obiettivo della Lazio che scende in campo all’Olimpico di Roma contro il Bologna. Un match importantissimo in ottica scudetto. All’andata finì in parità. Fischio d’inizio alle ore 15. Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio