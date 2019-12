Lazio, Caicedo: “Ci abbiamo creduto, ma non parliamo di scudetto…”

Felipe Caicedo colpisce ancora. L’attaccante della Lazio lancia i biancocelesti in pieno recupero come fatto contro il Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Ci credevamo. Questa squadra ha imparato molto. Siamo molto bravi a rimanere in partita fino alla fine. Penso che questo gruppo si meriti tutto questo. Il Cagliari è una grande squadra, la rivelazione del campionato. Questa vittoria ha più valore perché arrivata su un campo difficile. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, non parliamo di scudetto, ma abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine”.