Lazio, caos tamponi: Lotito rischia posto nel Consiglio Figc

Domani il verdetto dopo la vicenda tamponi in casa biancoceleste

Il caos tamponi che ha coinvolto la Lazio nei mesi scorsi per il mancato rispetto dei protocolli anti-Covid vedrà la parola fine nella giornata di domani, martedì 7 settembre. A rischiare maggiormente il presidente Lotito , già inibito insieme ai medici Pulcini e Rodia per 12 mesi.

Se venisse confermata l'inibizione per un anno, il numero uno della società biancoceleste rischierebbe sia l'attuale posto nel Consiglio Figc che la possibile rieleggibilità nelle elezioni federali del 2025: a livello di regolamento, infatti, è prevista la decadenza da ogni carica federale se si accumulano 12 mesi o più di squalifica nell'arco degli ultimi 10 anni.

In precedenza, ricordiamo, i giudici di primo grado avevano sanzionato Lotito con 7 mesi di squalifica, rilevando una maggiore responsabilità dei medici (inibiti 12 mesi), mentre la Corte d'Appello aveva alzato la squalifica a 12 mesi nonostante la richiesta di assoluzione da parte degli avvocati della Lazio. Domani la giornata decisiva per il futuro di Lotito. La vicenda fa riferimento al periodo tra il 28 ottobre e l'8 novembre a seguito di presunte positività al Coronavirus riscontrate in diversi giocatori.