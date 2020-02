Lazio, Cataldi: “Siamo una famiglia. Scudetto? Vediamo tra un mese”

La Lazio continua a vincere. Stavolta i biancocelesti si impongono con una rete di Danilo Cataldi nel 3-2 finale. Queste le parole del centrocampista ai microfoni di DAZN: “E’ stupendo festeggiare la vittoria davanti a tanti tifosi. E’ un’emozione sempre nuova. Vogliamo continuare così. Sognare non fa mai male, ma dobbiamo guardare partita dopo partita. Ne mancano ancora tredici. Vedremo tra un mese come staremo. Nel primo tempo siamo stati bravi, peccato non aver trovato il raddoppio. Il Genoa non muore mai, specialmente in casa. Contro queste squadre che lottano per la salvezza è sempre difficile. Fare gol è sempre qualcosa di positivo. Faccio sempre il terzo gol ultimamente (sorride ndr.). Quest’anno si è creata una famiglia meravigliosa”.