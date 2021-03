Lazio, con il Torino non si gioca ma due calciatori al controllo antidoping

Non si è giocata Lazio-Torino come era nelle previsioni. Alle 18:30 in punto, allo stadio Olimpico il campo è vuoto. La Lazio è arrivata all’impianto sportivo dove si sarebbe dovuta disputare la partita di Serie A contro i granata, che tuttavia come previsto non si sono presentati a causa del blocco della Asl per i tanti casi di Covid. La prassi vuole che i biancocelesti e gli arbitri attendano 45 minuti prima di decretare l’annullamento del match e il conseguente 0-3 a tavolino per la squadra di casa. Alle 19.20 con qualche minuto di ritardo Piccinini ha dato la comunicazione e adesso metterà a referto che una delle due squadre non si è presentata neanche dopo i 45′ previsti dal regolamento. La palla passa al Giudice Sportivo che darà anche un punto di penalizzazione ai granata. Curiosità, non tutti i laziali lasceranno l’Olimpico perché comunque ci sarà l’antidoping. Due giocatori sono stati sorteggiati e dovranno sottoporsi agli esami anche senza aver giocato.