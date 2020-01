Lazio continua a volare: regalo di Ospina e Immobile non perdona. Rammarico Napoli

La Lazio ha faticato parecchio per battere il Napoli che stasera all’Olimpico ha combattuto molto, ma si è dovuto arrendere a 9′ dalla fine. Una clamorosa incertezza del portiere Ospina (oggi in sostituzione di Meret) ha mandato in frantumi il sogno di Gattuso di portare a casa almeno un punto da Roma. Il portiere azzurro infatti ha tergiversato con il pallone tra i piedi e Immobile glielo ha rubato calciando in porta il pallone dei tre punti per i biancocelesti. Rammarico Napoli per una partita gagliarda dove è mancato il gol per imprecisione delle punte. Gol sbagliato e gol subito. Il successo dell’Olimpico premia ancora la Lazio in zona Cesarini e la proietta a tre punti dal vertice della classifica occupato da Juventus e Inter.