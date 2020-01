Lazio, cori contro Zaniolo. Lui replica: “Inferiori”

Il derby di Roma è già iniziato, almeno tra i tifosi. Ma l’attesa per una delle partite più belle e spettacolari della stagione si è guastata per il gesto di alcuni supporters della Lazio. I biancocelesti hanno intonato cori all’indirizzo del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel match contro la Juventus. Cori che pungevano il giocatore per l’infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro. Zaniolo ha replicato prontamente sui social. Su una storia Instagram, poi rimossa, ha postato: “Fate pena… tutti”. In seguito ha scritto un eloquente “Inferiori”.