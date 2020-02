Lazio, Correa: “Siamo una famiglia. Scudetto? Pensiamo alla prossima gara”

La Lazio si gode il primo posto dopo la vittoria sul Bologna e sogna in grande. L’attaccante biancoceleste Joaquin Correa si gode il momento. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono emozioni forti. La gente è con noi. Se qualcuno sbaglia, sentiamo gli applausi. E questo ci aiuta. Scudetto? Ancora non possiamo parlarne. Pensiamo partita dopo partita: questo è la nostra forza. Sono stato un mese e mezzo infortunato. Ora mi sento bene. Io e Caicedo siamo come fratelli e lo stesso vale per Ciro Immobile. Siamo una famiglia laziale”.