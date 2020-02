Lazio da urlo: Bologna battuto 2-0 e primo posto in classifica

Vittoria e vetta della classifica provvisoria. La Lazio non sbaglia nella prima gara della ventiseiesima giornata. I biancocelesti superano il Bologna con le reti nel primo tempo di Luis Alberto e Correa, mentre soffrono nella ripresa, complice anche la crescita dei felsinei. Con questo successo, gli uomini di Inzaghi staccano di due punti la Juventus e di otto l’Inter, tenendo conto che i bianconeri devono recuperare una gara e i nerazzurri hanno addirittura due incontri in meno.

LA GARA – L’avvio è tutto di marca biancoceleste. La Lazio capisce l’importanza del match e non si lascia impressionare. Correa, Luis Alberto e Immobile sprecano tre nitide palle gol dopo 15 minuti, ma al 18′ lo spagnolo sblocca il risultato con un destro perfetto dal limite dell’area. Dopo tre minuti arriva il raddoppio targato Correa: il tiro di prima intenzione con deviazione di Danilo. Nel mezzo c’è gloria anche per Strakosha, perfetto nell’intervento sulla sforbiciata di Soriano. Il portiere albanese si esalta anche su Orsolini sul finire di primo tempo. Nella ripresa cresce il Bologna. Immobile si divora il tris per la Lazio, ma il Var cancella due reti ai rossoblu di Mihajlovic. Finisce 2-0 tra i festeggiamenti laziali.