Lazio delude e l’Udinese fa il colpo all’Olimpico

Una Lazio deludente e forse anche stanca per l’impegno di Champions League cade in casa battuta dall’Udinese. Friulani passati all’Olimpico con il punteggio di 3-1. Decidono i gol di Arslan e Pussetto nel primo tempo, più quello di Forestieri nella ripresa, tutti dedicati a Maradona. Immobile (108 gol con la Lazio, secondo solitario nella classifica all time) riapre la partita ma senza dar vita alla rimonta. Inzaghi resta a quota 14 punti, scatto dell’Udinese di Gotti (anche lui out e col vice Cioffi in panchina) che sale a 10