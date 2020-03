Lazio, Diaconale: “Scudetto alla Juve? Qualcuno nasconde i propri interessi”

Non si placano le polemiche in Serie A riguardo all’assegnazione dello scudetto. Nonostante l’Italia debba affrontare la crisi più profonda dal secondo dopo guerra, tra i presidenti e i dirigenti del nostro campionato ci sono molti attriti riguardo all’assegnazione o meno dello scudetto.

LAZIO – Ancora non è certo che il campionato riparta e le parole del ministro Spadafora erano sembrate la pietra tombale su una Serie A ormai compromessa. Juventus, Inter e altre società avevano dato il loro ‘ok’ sulla sospensione del campionato scatenando però l’ira in casa Lazio. Intervenuto a Radio Punto Nuovo il portavoce Diaconale ha lanciato ancora un attacco a chi è favorevole alla sospensione della Serie A: “Bisogna impedire che il Coronavirus distrugga l’impianto del gioco del calcio. In nome della salute si sta uccidendo l’economia. Meglio morire di fame che di Covid19 mi sembra una posizione quasi demenziale. Alla Juventus lo Scudetto dell’etica? Sento odore di ipocrisia… In questo momento sembra che alcuni nascondino i reali interessi”.