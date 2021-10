Lazio e Italia, tegola Immobile: lesione al muscolo della coscia destra

Il centravanti si ferma

Arriva il report medico della Lazio , che chiarisce le condizioni fisiche di Ciro Immobile dopo l'infortunio patito dall'attaccante in Europa League giovedì nella sfida contro la Lokomotiv Mosca vinta per 2-0.

Non ci sono buone notizie per il centravanti anche della Nazionale. Infatti, sul sito della società capitolina si legge: "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".