Lazio, Farris: “Con la tecnologia Inzaghi ha seguito la squadra. Domani sarà fondamentale per la Champions”

Il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris – Simone Inzaghi è out perché positivo al Covid 19 – è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Questa settimana è stata particolare, visto che abbiamo saputo della positività di mister Inzaghi. La cosa importante però è che lui e la sua famiglia stiano bene. Grazie alla tecnologia, ha potuto seguire da remoto la squadra in ogni momento, che ha risposto in maniera ottimale. Conosciamo molto bene l’Hellas Verona, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi principali. Dovremo mettere in campo tanta voglia, non dovremo essere da meno ed andremo in campo per lottare perché sappiamo che sarà una partita fondamentale per la rincorsa Champions. Veniamo da tre vittorie di fila che ci hanno rimesso a tiro delle prime quattro. La squadra sta bene, i dati hanno evidenziato una settimana di grande intensità. Sfruttiamo anche la duttilità di alcuni calciatori, come Marusic e Patric, che ci permette di avere più scelte a partita in corso“.