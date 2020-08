In casa Lazio giorno di festa per la nascita del terzo figlio del tecnico Simone Inzaghi. La mamma Gaia Lucariello ha dato l’annuncio su Instagram: “L’emozione non ha voce, benvenuto Andrea”. La famiglia si allarga, è il secondo figlio della coppia dopo Lorenzo. E Inzaghi è padre anche di Tommaso, nato dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi. L’allenatore della Lazio è rimasto a Roma, niente vacanze. Dalla fine del campionato è sempre vicino alla moglie.