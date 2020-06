Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Fiorentina si gioca oggi 27 giugno alle 21.45 allo stadio Olimpico di Roma per la 28^ giornata di Serie A. Umori diversi per le due squadre così come gli obiettivi. La squadra di casa, allenata da Simone Inzaghi, vuole rimanere attaccata alla vetta della classifica occupata dalla Juventus, vincente ieri sera. Ospiti nelle zone tranquille ma con voglia di riscatto dopo il deludente pari col Brescia.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio che si affida al suo undici migliore con Strakosha tra i pali, Patric, Acerbi e Bastos in difesa. Lazzari e Jony sulle corsie. Parolo e Milinkovic Savic in mezzo al campo. Luis Alberto in sostegno di Immobile e Caicedo. La Fiorentina di Beppe Iachini, invece, punta tutto su Castrovilli e Ribery vista l’assenza di Chiesa. In avanti con loro ballottaggio tra Vlahovic e Cutrone con il primo favorito. Il resto dell’undici titolare sarà composto da Dragowski, Milenkovic, Pezzella e Ceccherini in difesa. Lirola e Dalbert sulle corsie laterali. Duncan e Badelj in mezzo con Castrovilli appunto.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Per seguire la sfida Lazio-Fiorentina si dovrà avere a disposizione Dazn che trasmetterà la gara in diretta streaming. I clienti potranno vedere la partita in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match tra Lazio-Fiorentina sarà inoltre disponibile anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all’offerta con Sky-Dazn. Gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico. Sarà inoltre possibile vedere live il match in streaming anche su dispositivi mobili come pc e notebook collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’app Dazn e avviandola scegliendo il giusto canale a disposizione nel palinsesto.

