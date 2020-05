Lazio, fissati i premi scudetto: Lotito spiazza tutti

La Lazio non smette di credere al sogno scudetto. Un’ulteriore dimostrazione di quanto i biancocelesti puntino fortemente alla vittoria finale del campionato arriva dalla scelta dei premi in caso di conquista del tricolore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe fissato la cifra del compenso a quota 10 milioni a testa per ogni calciatore. Un numero davvero ragguardevole, indicativo della volontà della società di tornare a festeggiare lo scudetto a vent’anni di distanza dall’ultimo acuto, quando la formazione di Sven-Goran Eriksson fulminò la Juventus proprio all’ultimo atto di una volata spettacolare.