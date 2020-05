Lazio, il direttore sanitario: “Paura di riprendere? Esagerazione”

In questi mesi si sono susseguite eccome le polemiche riguardo la ripresa del campionato. Il nostro Paese è ancora alle prese con la pandemia e per molti presidenti di A ripartire sarebbe un’imprudenza anche se durante le assemblee le squadre hanno votato all’unanimità per ricominciare.

LAZIO – Tra le promotrici della ripresa della Serie A c’è sicuramente la Lazio che tramite il suo portavoce Diaconale ha ribadito più e più volte di voler portare a termine la stagione. Parole riprese anche da Ivo Pulcini, direttore sanitario del club biancoceleste: “Sono assolutamente d’accordo sulla ripresa. Soprattutto dopo che ho visitato i ragazzi. Ho trovato un entusiasmo e una professionalità magnifica. Isolare le squadre? Fattibilissimo, anche se non per tutti i club”. Riguardo ai timori sull’eventuale ripresa Pulcini ha dichiarato: “E’ tutto un’esagerazione. Se adesso la squadra è assolutamente asettica e si muove in un ambiente asettico ma di cosa dobbiamo parlare? Perché si devono considerare malate le persone sane?“. Queste le sue parole a SportMediaset.