Lazio, il PSG mette nel mirino Marusic

Il PSG non smette di guardare in Italia. Il club parigino è interessato a parecchi prospetti presenti nel nostro campionato e in particolare a due giocatori che vestono la maglia della Lazio. Il primo è Milinkovic-Savic, il serbo che è sulla bocca di tutti per l’ennesima stagione di livello in maglia biancoceleste e su di lui, a dire il vero, c’è mezza Europa.

Il secondo oggetto del desiderio è Adam Marusic, laterale che grazie alle sue ottime prestazioni ha scavalcato Lazzari nelle gerarchie. Ora che l’italiano è tornato a disposizione di Inzaghi, tra i due sarà una bella staffetta per giocarsi la maglia da titolare.

Secondo Calciomercato.com in estate la dirigenza francese ci proverà. Tare e Lotito dovranno lottare per non perdere due giocatori importantissimi per Simone Inzaghi.