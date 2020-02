Lazio, Immobile: “A Genova per continuare il nostro sogno”

E’ una Lazio che sogna lo scudetto, quella trascinata dai gol di Ciro Immobile. L’attaccante, fin qui, è già andato a segno 26 volte in campionato, a testimonianza della sua centralità nel progetto biancoceleste. In queste ore, il giocatore, che compie oggi 30 anni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel.

SPIRITO – “Io mi sento ancora molto giovane dentro, stasera festeggeremo tutti insieme: siamo una famiglia. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, i tifosi ci stanno dando una grande mano. A Genova vogliamo conquistare i punti necessari per coltivare ancora il nostro sogno. Io voglio sempre migliorarmi e ottenere il massimo da me stesso, non mi accontento mai”.