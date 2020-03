Lazio, Immobile: “Come passo il tempo in quarantena? Giocando a Fifa”

Anche i giocatori di Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo settimane di quarantena. Tra questi l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che, durante una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, ha svelato come sta trascorrendo queste giornate.

TEMPO LIBERO – “In questi giorni sto giocanco molto a FIFA e a COD, in generale passo diverso tempo alla playstation. Gli allenamenti? Davanti casa ho un piccolo spazio, riesco a fare qualche peso e qualche squat con la bimba sulle spalle. Il gol più bello di quest’anno? A me piace quello contro il Milan a San Siro, anche quello a pallonetto in casa contro la Spal è stato bello. Miglioramento? Credo che un attaccante cresca con il passare del tempo. Il fatto che poi la squadra giochi un calcio offensivo mi aiuta”.

NAZIONALE – “Gli Europei? Mancini ci dice che li vinceremo, il mister crede molto in noi. In questo momento, però, si pensa poco al calcio: voglio mandare un abbraccio ai medici e agli infermieri che stanno lavorando per il nostro Paese”.