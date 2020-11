Lazio, Immobile non ci sta: “Infastidito dalle critiche sulla mia persona”

Ferito dalle critiche, ma deciso a fare quello che gli riesce meglio: segnare. Ciro Immobile esulta per la vittoria della Lazio e si sfoga ai microfoni di Sky Sport: “Io non rispondo mai alle critiche calcistiche perché ognuno è giusto abbia la sua opinione ma non sull’uomo. L’esultanza non voleva zittire nessuno, era solo una giochino che mi era stato chiesto da degli amici… Sono davvero contento per la Nazionale e le vittorie che ci hanno portato alla vittoria del girone. Ho sentito Mancini e tutto il gruppo, così come quello della Lazio. Sono tornato carico e quella di oggi era la gara giusta per conquistare una vittoria importante”.