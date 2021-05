Lazio, Immobile sbotta: “Serve cambio mentalità o si lotta solo per sesto posto”

L'attaccante deluso per la stagione dei suoi

Intervistato da Sky Sport l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato in modo molto forte relativamente alla stagione dei suoi e alle ambizioni del club. Nonostante una qualificazione alla prossima Champions League ancora matematicamente possibile, seppur poco probabile, il centravanti si è detto deluso richiamando l'attenzione della società a fare uno step in avanti: "Bisogna crescere mentalmente, è questo che mi preme di più dire", ha esordito il centravanti dopo la vittoria contro il Parma. "Tecnicamente la squadra fa cosa incredibili e a sprazzi è la migliore in Italia. Se poi però non abbini qualità mentali fai fatica". E ancora: "Se fai fatica poi lotti sempre per la sesta o la settima posizione e non va bene: una società come questa deve lottare sempre per andare in Champions League, per poter crescere sul piano economico e su quello della visibilità. Per fare uno step in avanti e stare con le grandi bisogna prima di tutto concentrarsi".