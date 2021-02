Lazio, Immobile: “Siamo in un gran momento, ma teniamo la guardia alta. Se perdi concentrazione…”

Momento d’oro per la Lazio che dopo le cinque vittorie di fila si è fortemente rilanciata in classifica. Il bomber e leader dei biancocelesti Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della squadra romana: “Siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica puoi andare in difficoltà. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a risalire la classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela”.