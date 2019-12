Lazio impegnata in Supercoppa: rinviata la sfida con il Verona

Si avvicina gennaio e con esso la Supercoppa italiana. Al primo trofeo stagionale prenderanno parte la Juventus campione d’Italia e la Lazio detentrice della Coppa Italia. Oggi la Lega calcio ha decretato un importante cambiamento nel calendario dei biancocelesti: il match contro l’Hella Verona, valevole per la diciassettesima giornata e prevista per l’8 gennaio, è stato spostato al 5 febbraio 2020. Uno slittamento deciso per non rendere troppo complicato il calendario della Lazio in vista della Supercoppa.