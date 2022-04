Lazio, in 10 a rischio per il Milan per un virus intestinale

Acciacchi fisici e virus in casa biancoceleste

Oltre alle "normali" possibili assenze per qualche acciacco fisico - vedasi Luiz Felipe, Pedro e Patric -, in casa biancoceleste si devono fare i conti con un problema ben più grave che starebbe coinvolgendo una decina di calciatori. Da Milinkovic-Savic a Marusic e Strakosha , passando per Cataldi e Radu . Ma anche il terzo portiere Adamonis e il giovane attaccante Raul Moro .

Una situazione davvero preoccupante che andrà monitorata con attenzione in vista della partita contro il Milan. Un altro problema, quindi, per mister Sarri che dovrà fare i conti pure con lo sciopero annunciato del tifo della curva a causa del caro biglietti. Insomma, non certo una settimana facile per la Lazio...