Lazio-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Inter si gioca quest’oggi domenica 4 ottobre 2020 alle 15.00 allo stadio Olimpico per la terza giornata di Serie A. Padroni di casa a cerca di una bella prestazione dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ospiti reduci da due vittorie di fila e desiderosi di confermarsi in vetta alla classifica.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Grande attesa per la partita con le due compagini che potrebbero schierarsi con moduli molto simili se non addirittura speculari. La Lazio di Simone Inzaghi si affida a Strakosha tra i pali; Patric, Acerbi, Radu in difesa; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic in mezzo al campo; Immobile, Caicedo in avanti. L’Inter di Antonio Conte risponde con Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young. Coppia d’attacco collaudata composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez

Dove vedere il match in diretta streaming

Lazio-Inter si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00. Si tratta del match valido per la terza giornata della Serie A. Sarà possibile vedere in diretta la gara su DAZN. Per farlo, sarà sufficiente avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o un PlayStation 4, oppure un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per chi, invece, ha aderito all’offerta Sky-DAZN, e dunque gli abbonati, si potrà seguire Lazio-Inter anche sul canale 209 del decoder Sky, ovvero DAZN1. I clienti Sky potranno anche scaricare l’app sul proprio decoder Sky Q. Chi ha sottoscritto un abbonamento DAZN potrà seguire la partita Lazio-Inter in diretta streaming su vari dispositivi mobili. Ci si potrà collegare alla piattaforma attraverso pc o notebook collegandosi al sito ufficiale, oppure scaricare l’app su come smartphone e tablet. In questo modo lo spettacolo della sfida dell’Olimpico è garantito.