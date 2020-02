Lazio-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 16 febbraio

Lazio-Inter, si gioca all’Olimpico di Roma oggi 16 febbraio 2020 alle 20.45 l’appuntamento valido per la 24^ giornata di Serie A. Gara che può valere tanto anche in ottica scudetto. Chi vince si candida seriamente al titolo. I biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano i nerazzurri di Antonio Conte.

Lazio-Inter, le probabili formazioni – Solito 3-5-2 per i padroni di casa che si affidano a Strakosha tra i pali e la difesa a tre guidata da Acerbi. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Lucas Leiva aiutato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti Immobile certo di una maglia. Caicedo al suo fianco favorito su Correa. Ospiti che dovranno fare a meno di Handanovic, out per il noto problema alla mano. Padelli confermato in porta. In difesa Skrinia e de Vrij con Bastoni. Eriksen dovrebbe iniziare dall’inizio con Barella e Brozovic. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Lazio-Inter streaming e diretta tv – La gara Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.