Lazio, Inzaghi: “Abbiamo vinto meritatamente contro un’avversaria molto forte”

Al termine di Lazio-Inter, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo molto contenti, è stata una bellissima serata, nella quale abbiamo vinto meritatamente contro un’avversaria molto forte. Ora godiamoci ventiquattr’ore di riposo, da martedì inizieremo a pensare al Genoa. Conoscevamo la potenza dei nerazzurri, nel primo tempo abbiamo esagerato in tante interpretazioni ed abbiamo subito gol su una ripartenza, nei ragazzi c’era tanta voglia di vincere una partita importante per noi. Con Conte c’è grandissima stima, mi sono congratulato con lui, ha allestito una grande squadra: siamo lì, all’andata abbiamo perso ed al ritorno abbiamo vinto. Siamo tante squadre in pochi punti, vedremo cosa accadrà. A Marassi non è mai semplice, il grifone è avversario ostico, dovremo preparare la partita al meglio”.