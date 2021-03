Lazio, Inzaghi amaro: “Con troppi errori non si vince. Peccato per il primo gol subito”

La Lazio crolla nella ripresa contro la Juventus dopo un bel primo tempo. I biancocelesti escono dalla lotta per lo scudetto e rischiano di salutare anche le speranze Champions.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Simone Inzaghi si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “E’ difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo. Commentiamo una sconfitta che fa male. Abbiamo tenuto il campo bene quando eravamo in vantaggio, poi ci siamo compromessi da soli la partita. Un rigore evitabile ha compromesso la partita. Gran parte della gara l’abbiamo comandata. Non dobbiamo mollare e credere in ciò che facciamo. Ci sono tante partite. Ci sono stati tanti episodi che ci hanno condizionato. Siamo arrivati al 37′ senza prendere tiri in porta. Mi dispiace per quel gol subito. Ci era riuscito vincere anche a Torino. Con troppi errori qui non si vince. Ci sono venuti a mancare Ramos e Radu, che sono giocatori importantissimi per noi”.