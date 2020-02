Lazio, Inzaghi: “Avanti per la nostra strada. Genoa in gran forma”

La Lazio sogna in grande. Il successo sull’Inter ha esaltato notevolmente l’ambiente biancoceleste, che spera di poter continuare a lottare per lo scudetto. Domani la formazione romana sfiderà il Genoa a Marassi. Il tecnico Simone Inzaghi commenta questo particolare momento: “Dobbiamo essere bravi ad andare avanti per la nostra strada senza pensare troppo né a chi ci precede né a chi ci insegue. Abbiamo un vantaggio di 17 punti sulla quinta che è la Roma e, per adesso, va bene così. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, poi ad aprile se saremo ancora dove siamo adesso potremo parlare di scudetto. Siamo partiti dal ritiro di Auronzo con certe convinzioni che poi con il passare del tempo abbiamo aumentato. Dovremo affrontare la partita di domani con umiltà perché non sarà una gara semplice. Il Genoa ha fatto 8 punti nelle ultime quattro partite e il nuovo allenatore, Nicola, le ha dato una grande organizzazione. E poi a Marassi servono sempre grandi gare, altrimenti non vai da nessuna parte. Dovremo essere molto concentrati anche perché i nostri avversari stanno molto bene fisicamente”.